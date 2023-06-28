Trabzonspor genç oyuncusunu Göztepe'ye verdi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ



Trabzonspor, uzun bir süreden beri transfer görüşmelerine zaman zaman devam ettiği, Hırvatistan A Milli Takım oyuncusu Mislav Orsic’i bu gece kadrosuna kattı.

Yaklaşık 2 Milyon Euro bedelle Bordo Mavililer’in kadrosuna katılan 31 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusunu, İngiliz Southampton Kulübü’nden transfer eden Trabzonspor, bu oyuncu ile 3+1 yıllık anlaşma yaptı.

Orsic’in transferiyle ilgili olarak, Southampton ile masaya oturan Bordo Mavililer’in temsilcileri, bu oyuncuya karşılık ayrıca, Spor Toto 1.Lig’de mücadele eden Göztepe Kulübüne, genç oyuncularından Taha Altıkardeş’i bonservisiyle birlikte verdi.

Geçtiğimiz yıl, Bursaspor’dan transfer edilen 20 yaşındaki Bursalı stoper Altıkardeş’in Göztepe Kulübüne Orsic transferiyle ilgili olarak verilmesinin nedeni ise belli oldu. Southampton Kulübü’nün sahibi, aynı zamanda Göztepe Kulübü’nün de yüzde 70’ lik hisselerine sahip.

Bilindiği gibi İzmir'in köklü güzide kulüplerinden Göztepe’nin hisseleri, yaklaşık bir yıldır Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in sahibi olduğu Sport Republic şirketine ait.

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl kulübünün yüzde 70 hissesinin devrini Sport Republic Şirketi’ne devir etmişti.

2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig'de mücadele eden ve bu sezon küme düşen Southampton'ın çoğunluk hisseleri de, Ocak 2022'den itibaren spor ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren yatırım firması Sport Republic'e ait olmuştu.

Sırp medya patronu Dragan Solak'ın desteklediği Sport Republic, Danimarkalı sermayedar Henrik Kraft ve daha önce birçok kulüpte görev yapmış, Rasmus Ankersen tarafından yönetiliyor.

RASMUS ANKERSEN KİMDİR?

Danimarka'da Midtjylland'da takım sorumlusu olarak göreve getirilen ve takımı uluslararası başarıya ulaştıran 40 yaşındaki iş insanı, kulübü şampiyon yaparak, Avrupa arenasına çıkarmış ve rotayı İngiltere'ye çeviren Ankersen ilk olarak Brentford'ta görev almıştı. Brentford'u yaklaşık 6 yıl boyunca yöneten Ankersen, kulübü 74 yıllık tarihinde ilk kez Premier Lig'e çıkarmıştı. İngiltere'de 2021 yılında Sport Republic adlı bir spor fonunun kurucu ortaklarından olan Ankersen'in, çok kısa süren bir futbolculuk geçmişi de bulunuyor.