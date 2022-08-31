﻿Trabzonsporluları şoke eden transfer: Cornelius'u neden sattılar?

Trabzonspor, geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'u ani bir kararla Şampiyonlar Ligi play off turunda elendiği Kopenhag'a sattı.

Cornelius, geçen sezon Trabzonspor şampiyon olurken 37 maçta 15 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

1.93'lük golcü geçen sezon başında İtalya'nın Parma takımından 5.1 milyon euroya transfer edilmiş, 2025 yılına kadar da sözleşme imzalamıştı.

Andreas Cornelius'u satılması Trabzonsporlu taraftarları da şaşkınlığa uğrattı. Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır."

Cornelius, futbola başladığı kulüp olan Kopenhag'dan 2013 yılında 8.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Cardiff'e gitmişti.

Trabzonspor'un Cornelius'un boşluğunu nasıl dolduracağı merak ediliyor.