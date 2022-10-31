﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynadığı maçın 11. dakikasında Gomez kırmızı kart görmüştü.

Rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle oyun dışı kalan Gomez'e 3 maç ceza verildiği ortaya çıktı.

Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen Gomlez, Ferençvaroş maçında da takımındaki yerini alamayacak.

Trabzonspor'un 3 maçlık cezaya itiraz ettiği, UEFA Tahkim Kurulu'nun konuyu bugün karara bağlayacağı açıklandı.

Tahkim Kurulu cezayı 2 maça indirirsen Gomez, perşembe günü forma giyebilecek.