﻿Trabzonsporlu Gomez'e UEFA'dan ağır ceza

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco ile deplasmanda oynadığı maçın 11. dakikasında Gomez kırmızı kart görmüştü.
Rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle oyun dışı kalan Gomez'e 3 maç ceza verildiği ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin bundan sonra oynadığı Monaco ve Kızılyıldız karşılaşmalarında forma giyemeyen Gomlez, Ferençvaroş maçında da takımındaki yerini alamayacak.
Trabzonspor'un 3 maçlık cezaya itiraz ettiği, UEFA Tahkim Kurulu'nun konuyu bugün karara bağlayacağı açıklandı.
Tahkim Kurulu cezayı 2 maça indirirsen Gomez, perşembe günü forma giyebilecek.
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