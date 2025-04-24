Trabzonspor-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı

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Trabzonspor-Göztepe maçının VAR hakemi açıklandı

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’un Göztepe’yi konuk edeceği yarı final maçının VAR hakemi açıklandı. Kritik maçta VAR sisteminin başında yabancı hakem yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor ile Göztepe bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Batuhan Kolak sahada yer alacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Benjamin Cortus görev yapacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, Ziraat Türkiye Kupası'nın 14 Mayıs'taki finalinde Galatasaray'ın rakibi olacak.

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