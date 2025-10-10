Trabzonspor, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) mali tablolarını açıklamasının ardından Uğurcan Çakır transferinden elde edilecek gelirin kulllanımıyla ilgili ek bilgilendirme yapmıştı.

Üst üste yapılan mali açıklamaların yarattığı tüm soru işaretlerini gidermek adına bordo mavili kulüp güncel borç rakamını da açıkladı.

TRABZONSPOR'UN GÜNCEL BORCU VERGİLER DAHİL 2,855 MİLYAR TL

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimizin bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıkladığı 31 Ağustos 2025 tarihli mali tabloları neticesinde; nakit çıkışı gerektirmeyen enflasyon muhasebesinden kaynaklı tutarın düşülmesi ve Uğurcan Çakır transferinden elde edilen gelir dikkate alındığında, şirketimizin vergi dahil borcu 2,855 milyar TL olduğu görülmektedir." denildi.