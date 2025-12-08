Trendyol Süper Lig'de ikinci sıraya yükselerek önemli bir başarı yakalayan Trabzonspor ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kadrosunu daha da iddialı hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Fatih Tekke yönetiminde takımın yakaladığı başarı bordo mavili yönetimi de transfer çalışmaları konusunda yüreklendirirken İspanyol basınından sürpriz bir iddia geldi.

TRABZONSPOR TEKLİFE SIKAN'I DA DAHİL ETTİ

La Nueva España'nın haberine göre; Trabzonspor, La Liga ekibi Real Oviedo'da forma giyen 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için 6 milyon Euro artı 2 milyon Euro performansa bağlı bonus ve Danylo Sikan'ın takasta kullanılmasını kapsayan bir paket teklif sundu. Ancak Trabzonspor'un yaptığı bu dev teklifin İspanyol ekibi tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

18 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ BULUNUYOR

Haberde ayrıca Haissem Hassan'ın sözleşmesinde 18 milyon Euro serbest kalma maddesinin bulunması nedeniyle Real Oviedo'nun pazarlıklarda elinin güçlü olduğu belirtildi.