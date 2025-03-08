Trabzonspor - Hatayspor 1 - 2

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

22. dakikada Fernandes'in ortasında Görkem Sağlam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-1

24. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ taraftan ortasında Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

29.dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, Zubkov'un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Zubkov, meşin yuvarlağı yarım voleyle ağlara gönderdi. 1-1

51.dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Banza'nın düşürülmesine penaltı veren Alper Akarsu inceleme ile penaltıyı iptal etti.

56.dakikada Visca'nın vuruşu defansın müdahalesiyle kornere gitti.

65.dakikada Matondo ceza sahasının dışında sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi 2-1