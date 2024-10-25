Trabzonspor hedefe kilitlendi. Bir ilk gerçekleştirmeye odaklandılar

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.