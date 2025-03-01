Trabzonspor hedefine 2 oyuncuyu aldı: Biri gol krallığı yarışının zirvesinde

Süper Lig’de son haftaların en büyük çıkış yakalayan takımlarından biri olan Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Bordo mavili yönetim, önümüzdeki sezon transfer etmek için listesine 2 oyuncuyu aldı.

Listedeki oyuncuların başında Artem Bondarenko yer alıyor. Ukraynalı oyuncu ara transferde de Trabzonspor’un gündemine gelmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma zemini sağlanamamıştı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Shaktar Donetsk, Bondarenko’nun yerine bir oyuncu bulamayacağını belirterek Bordo mavililerin 7 milyon euroluk teklifini reddetti ve 12 milyon euronun altına inmedi.

Bordo mavililer sezon sonunda bir kez daha harekete geçerek transferi bitirmeyi amaçlıyor. Ukrayna ekibinin ise bu sefer anlaşmaya sıcak bakması bekleniyor.

İKİ OYUNCU PIATEK

Trabzonspor’un listesindeki ikinci oyuncunun ise Başakşehir’in golcüsü Piatek olduğu öğrenildi. Bordo mavililer, Bazan’nın bonservisini alamaması durumunda Piatek için harekete geçmeyi planlıyor. Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde olan Piatek, Başakşehir’e bedelsiz gelmişti.