Trabzonspor hedefine 2 oyuncuyu aldı: Biri gol krallığı yarışının zirvesinde

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor hedefine 2 oyuncuyu aldı: Biri gol krallığı yarışının zirvesinde

Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Bordo mavililer listesine 2 oyuncu aldı. Söz konusu oyunculardan biri gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Süper Lig’de son haftaların en büyük çıkış yakalayan takımlarından biri olan Trabzonspor önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışıyor. Bordo mavili yönetim, önümüzdeki sezon transfer etmek için listesine 2 oyuncuyu aldı.

Listedeki oyuncuların başında Artem Bondarenko yer alıyor. Ukraynalı oyuncu ara transferde de Trabzonspor’un gündemine gelmiş ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle anlaşma zemini sağlanamamıştı.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran Shaktar Donetsk, Bondarenko’nun yerine bir oyuncu bulamayacağını belirterek Bordo mavililerin 7 milyon euroluk teklifini reddetti ve 12 milyon euronun altına inmedi.

Bordo mavililer sezon sonunda bir kez daha harekete geçerek transferi bitirmeyi amaçlıyor. Ukrayna ekibinin ise bu sefer anlaşmaya sıcak bakması bekleniyor.

İKİ OYUNCU PIATEK

Trabzonspor’un listesindeki ikinci oyuncunun ise Başakşehir’in golcüsü Piatek olduğu öğrenildi. Bordo mavililer, Bazan’nın bonservisini alamaması durumunda Piatek için harekete geçmeyi planlıyor. Süper Lig’de gol krallığı yarışının zirvesinde olan Piatek, Başakşehir’e bedelsiz gelmişti.

Son Haberler
Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı
Trabzonspor sponsorluk anlaşmasını 3 yıl daha uzattı
Sanat dünyasında devrim! Sokak sanatı dijitalleşiyor
Sanat dünyasında devrim! Sokak sanatı dijitalleşiyor
Beşiktaş’ın borcu açıklandı: 6 ayda büyük fark var
Beşiktaş’ın borcu açıklandı: 6 ayda büyük fark var
Dedelerinden kalma geleneği sürdürdüler
Dedelerinden kalma geleneği sürdürdüler
Artvin'de çığ felaketi! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı
Artvin'de çığ felaketi! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı