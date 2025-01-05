Trabzonspor hedefine Brezilyalı savunmacıyı aldı. Görüşmeler Fransa’da yapılacak

Kaynak: Fotomaç
Trabzonspor hedefine Brezilyalı savunmacıyı aldı. Görüşmeler Fransa’da yapılacak

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Lyon’un stoperi Andryelson için harekete geçiyor. Yönetimin transfer için yetki verdiği menajer, görüşmeleri Fransa’da gerçekleştirecek.

Trabzonspor’un transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo mavililer, Lyon’un stoperi Adryelson’u gündemine aldı. Yönetim, Brezilya ekiplerinden Botafogo ile kiralık sözleşmesi sona eren savunmacı için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, bordo-mavili takımın bu transfer için yetkilendirdiği menajerin Fransa'ya gittiği ve daha önce bu ülkeden yapılan Batista Mendy dahil olmak üzere transferlerde etkin rol oynayan bu menajerin transferi sonuçlandırmaya çalışacağı öğrenildi.

Lyon kulübünün Andryelson'u kadro planlamasında düşünmediği ve bu nedenle Trabzonspor dahil olmak üzere gelen transfer tekliflerinin tamamını değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Brezilya'da sezonu çifte kupa zaferiyle tamamlayan Adryelson, ligde ve Libertadores'te toplam 10 maçta forma giydi. 1.82 boyundaki sambacı için Lyon, geçtiğimiz yıl 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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