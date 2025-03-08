Trabzonspor iç sahada seriyi devam ettirmek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda zorlanan ancak iç sahada başarılı sonuçlar alan Trabzonspor, düşme hattında kurtulmayı hedefleyen Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Son olarak Tümosan Konyaspor deplasmanından mağlup ayrılan bordo-mavililer, dış sahadaki galibiyet hasretini dindiremedi. İç saha performansı ile deplasman performansı, gece ile gündüz gibi farklı olan Trabzonspor, evinde ise son 5 lig maçını galip bitirdi. Şenol Güneş'in öğrencileri bu beş maçta rakiplerine 14 gol atmayı başardı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 6 maçlık iç saha galibiyet serisini en son 2014-15 sezonunda Ersun Yanal döneminde yakalamıştı. Bordo-mavililerde yeni transfer Mustafa Eskihellaç, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Anthony Nwakaeme ve Cihan'ın ise sakatlığı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise deplasmanda ligin en az puan toplayan takımı. Dış sahada oynadığı 11 maçta sadece 2 puan toplayan Hatay ekibi, geçen hafta da Bodrum karşısında sahadan 1-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı. Geride kalan dönemde 13 puan toplayan Atakaş Hatayspor'un ligde kalmak için ümitleri giderek azalıyor.

Konuk ekipte ise Bamgboye sarı kart cezalısı, tecrübeli isimlerden Kamil Ahmet Çörekci'nin ise sakatlığı sürüyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundsstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay | Visca, Cham, Zubkov | Sikan.

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdülkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar.