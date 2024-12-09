Trabzonspor ideal kadrosunu bir türlü kuramadı. Her maçta değişti

Sezona 13 transfer yaparak başlayan Trabzonspor’da alınan başarısız sonuçların ardından görevine son verilen Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş geldi. Ancak deneyimli teknik adam da kötü gidişi engelleyemedi. Bordo mavililerde gözler ara transfere çevrildi. Tecrübeli teknik adam en az 4 transfer yapılması isterken yönetimin en kısa sürede harekete geçmesi bekleniyor.

14 MAÇA FARKLI KADROYLA ÇIKTILAR

Fotomaç’ta yer alan habere göre, Trabzonspor’da alınan kötü sonuçların yanı sıra ideal kadronun bir türlü kurulamaması da dikkat çekiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, arayışlarını sürdürse de istediği 11'i oluşturamadı. Bordo mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 maçın tamamında farklı kadroyla sahaya çıktı. Üst üste hiçbir maça da aynı kadroyla başlayamayan Fırtına'da futbolcular birlikte oynama alışkanlığı da kazanamadı.

SKORU TUTAMIYOR

Bu sezon ligde üst üste galibiyet sevinci yaşayamayan Trabzonspor, özellikle skor olarak öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geride kalan periyotta öne geçtiği karşılaşmalarda tam 13 puan yitirdi.

Göztepe ve Alanyaspor gibi rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlarda da istediği sonuçları alamadı. Bu mücadelelerin 2'sinde mağlup olurken, yalnızca birinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

DEVRE ARASINA KADAR ZORLU FİKSTÜR

Devre arasına kadar Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Bordo-Mavililer, deplasmanda Galatasaray ve Samsunspor'la karşılaşırken, iç sahada Bodrum FK ve Antalya maçlarına çıkacak. Teknik ekip ve oyuncular, ateş hattından bir an önce uzaklaşmak adına bu dört maçlık süreçten maksimum puanı çıkarmayı hedefliyor.