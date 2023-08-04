Trabzonspor iki futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bordo Mavililer , kadrosunda tuttuğu ve bu sezon oldukça faydalanmayı düşündüğü iki genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Trabzonspor Başkan Yardımcılarından Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi’nin katılımıyla, Trabzonspor Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde; Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz sözleşmelerini uzattıklarına dair gerekli olan imzaları attılar.

Sol bek Arif Boşluk’un sözleşmesi 2028, stoper Ali Şahin Yılmaz’ın ise sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Yahya Karahasan: “Akademimizden A Takım’a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz’ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.

İmza töreninin ardından duygularını aktaran Arif Boşluk, “Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A Takımı’nda çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor’da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Ali Şahin Yılmaz ise Bordo-Mavili formamız altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, “Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor’da, sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur.” şeklinde cümlelerine yer verdi.