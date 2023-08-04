Trabzonspor iki futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Bordo Mavililer , kadrosunda tuttuğu ve bu sezon oldukça faydalanmayı düşündüğü iki genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Trabzonspor iki futbolcusuyla sözleşme yeniledi

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Bordo Mavililer , kadrosunda tuttuğu ve bu sezon oldukça faydalanmayı düşündüğü iki genç oyuncusuyla sözleşme yeniledi.
Trabzonspor Başkan Yardımcılarından Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi’nin katılımıyla, Trabzonspor Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde; Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz sözleşmelerini uzattıklarına dair gerekli olan imzaları attılar.
Sol bek Arif Boşluk’un sözleşmesi 2028, stoper Ali Şahin Yılmaz’ın ise sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.
İmza töreninde konuşan Yahya Karahasan: “Akademimizden A Takım’a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz’ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz.” dedi.
İmza töreninin ardından duygularını aktaran Arif Boşluk, “Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A Takımı’nda çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor’da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” ifadelerine yer verdi.

Ali Şahin Yılmaz ise Bordo-Mavili formamız altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, “Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor’da, sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur.” şeklinde cümlelerine yer verdi.

f2qvrwqxcaamk0y.jpg

f2qvrwkxgaeexps.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Son Haberler
Grip aşısı grip yapar mı? Sağlık
Grip aşısı grip yapar mı?
Göz tembelliğini hafife almayın Sağlık
Göz tembelliğini hafife almayın
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü Dünya
Meksika'da otobüs kazası: 18 kişi öldü
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul Güncel
İş insanına gündüz vakti kanlı pusu! Burası Teksas değil İstanbul
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı Sağlık
Günde 1 kaşığı sağlık kalkanı
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var Teknoloji - Otomotiv
İki otomotiv devi binlerce aracını geri çağırdı! Yangın riski var
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm Sağlık
Kan şekeri ölçümünde yeni çözüm