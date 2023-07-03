Trabzonspor iki isimle profesyonel sözleşme imzaladı

Bordo-mavili ekip, kulübün altyapısında yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.

Trabzonspor iki isimle profesyonel sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Altyapımızda yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz Derviş Köz ve Coşkun Öztürk’ün yer aldığı törende Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu beşer yıllık sözleşmeleri imzaladılar.

Tören sonrası açıklamada bulunan Yönetim Kurulu Üyemiz Coşkun Öztürk, “Genç oyuncularımızın kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’ın da belirttiği gibi altyapı projesini çok önemsiyoruz. Daha önce altyapımızdan yetişerek gerek kulübümüze gerekse de Türk futboluna katkıda bulunan birçok futbolcumuz mevcut. Trabzonspor altyapısı ile güç kazanan ve bundan gurur duyan bir kulüptür. Bu vesile ile camiamıza ve genç arkadaşlarıma hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Kulübümüz ile sözleşme imzaladığı için gururlu olduğunu belirten Abdurrahman Bayram, “Öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bugün hayallerimiz için ilk adımı attık. Taraftarı olduğum takımım için terimin son damlasına kadar mücadele ederek katkı sağlamak istiyorum” dedi.

Kendisine bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Salih Malkoçoğlu ise, “Burası benim yuvam ve profesyonel bir futbolcu olarak takımıma katkı sağlayabilecek olmak benim için gurur kaynağı olacak. İnşallah kulübümüze uzun yıllar başarılı bir şekilde hizmet edebiliriz. Çok çalışarak bana güvenenleri mahcup etmeden devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.''

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