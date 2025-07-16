Trabzonspor iki İspanyol yıldızı kelepir fiyata bitiriyor!

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Trabzonspor iki İspanyol yıldızı kelepir fiyata bitiriyor!

Orta sahasını iki İspanyol yıldızla güçlendirmek isteyen Trabzonspor transfer görüşmelerinde mutlu sona yaklaştı.

Transfer çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, orta sahaya iki İspanyol yıldız takviyesi için son aşamaya geldi.

PUERTAS OPSİYONLU KİRALANACAK

Bordo-mavililer, Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen 26 yaşındaki Cameron Puertas’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştı.

TRANSFERDE SON DÜZLÜĞE GİRİLDİ

Kulüpler arasındaki pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlanırken teknik heyetin de onay verdiği transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SAUL İKNA OLDU

Öte yandan Atletico Madrid'ten ayrılması beklenen yıldız oyuncu Saul Niguez'i de ikna etmeyi başaran Trabzonspor yönetimi bu transferi de bonservissiz bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR BONSERVİSSİZ ALACAK

30 yaşındaki tecrübeli orta saha, kulübüyle sözleşmesini karşılıklı feshetmeye hazırlanıyor. Bu hamlenin ardından Trabzonspor ile masaya oturması ve bonservis bedeli olmadan imza atması bekleniyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KARARLI

Başkan Ertuğrul Doğan, hem Puertas hem de Saul transferini düşük maliyetle sonuçlandırmakta kararlı.

Trabzonspor taraftarları iki oyuncuya da kavuşmak için artık gün sayıyor.

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