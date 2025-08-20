Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ile Bastia Oulai'nin transfer ücretini farklı açıkladı!

Trabzonspor'un Bastia'dan kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai ile ilgili iki kulüp de farklı transfer ücretleri açıkladı.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Inao Oulai'yi KAP'a bildirmesinin ardından Fransız kulübü Bastia da resmi internet sitesinden anlaşmaya dair açıklamada bulundu.

Trabzonspor Oulai transferinin 5.5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında gerçekleştiğini açıklamıştı. Ancak Bastia cephesi bu transferin 6.45 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak performans ve başarıya bağlı 1 milyon Euro'luk bonus ile sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak duyurdu.

İki kulübün da Oulai'nin bonservis ücretiyle ilgili farklı açıklamalarda bulunmaları kamuoyunda soru işaretleri yarattı.

Futbol verileriyle ünlü internet sitesi Transfermarkt ise 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Trabzonspor'a transferi karşılığında ödenen bonservis bedelini bordo mavili kulübün açıkladığı gibi 5.5 milyon Euro olarak yazdı.

