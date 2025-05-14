Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor

2024 - 2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası sahibini bu akşam buluyor.

Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk için sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2.dakikada Yunus Akgün'ün çaprazdan sert şutu auta çıktı.

5.dakikada Yunus Akgün'ün pasında Barış Alper ceza alanı içinde yerden vuruşla topu ağlara gönderdi.

12.dakikada Zubkov'un yerden vuruşu kalenin yanında dışarı çıktı.

21.dakikada Savic Osimhen'e yaptığı sert hareket nedeniyle sarı kart gördü.

24.dakikada Malheiro'un ortasına Ozan Tufan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

30.dakikada Davinson Sanchez'in Ozan Tufan'a kaptırdığı topta Günay Güvenç yaptığı müdahale ile olası bir golü önledi.

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