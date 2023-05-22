Trabzonspor ile Karagümrük dostluk sofrasında

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor'un, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Bordo Mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan tarafından VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya günün anısına plaket verildi.