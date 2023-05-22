Trabzonspor ile Karagümrük dostluk sofrasında

Trabzonspor ile Fatih Karagürmük'ün yönetim kurulu üyeleri, karşılaşma öncesi dostluk yemeği yedi.

Trabzonspor ile Karagümrük dostluk sofrasında

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor'un, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından misafir takıma yemek verildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda düzenlenen yemeğe Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Bordo Mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan tarafından VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya günün anısına plaket verildi.

skrc0951.jpg

skrc0943.jpg

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı Spor
Naz Arıcı dünya şampiyonu oldu. Yaptığı hareketle herkesi duygulandırdı
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı Spor
Trezeguet şov yaptı, Trabzonspor Karagümrük'e fark attı
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu Spor
Diagne gole sevinmedi. Sosyal medyada gündem oldu
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı Siyaset
Muharrem İnce hastaneden fotoğraf paylaştı. Hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Roma ile Saleritana yenişemedi Spor
Roma ile Saleritana yenişemedi
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi Spor
Juventus'a şok ceza! Puanı yeniden silindi
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama Siyaset
Son Dakika... Erdoğan'dan Sinan Oğan hakkında ilk açıklama