Trabzonspor ile karşılaşacak olan Barcelona hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA
Trabzonspor ile karşılaşacak olan Barcelona hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Gençlik Ligi finalinde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Barcelona, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Final karşılaşmasının oynanacağı Colovray Spor Merkezi'nde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda İspanya temsilcisi, teknik direktör Juliano Belletti yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

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Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Trabzonspor ile Barcelona 19 yaş altı takımları arasındaki UEFA Gençlik Ligi finali, yarın İsviçre'nin Nyon kentinde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

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