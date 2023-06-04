Trabzonspor ilk kez bunu yaptı

Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız yazdı...

Trabzonspor ilk kez bunu yaptı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Kırmızı Beyaz renkleriyle 1966 yılında kurulan ve 2. Lig'de bir sezon oynadıktan sonra, 1967 yılında Bordo Mavi renkleriyle yeniden 2. Lig'de yeniden yer alan Trabzonspor, tarhinde bir ilke daha imza attı.

Türkiye 2. 1. ve Süper Lig'de 57 yıldır mücadele eden Karadeniz ekibi bu süre içerisinde şampiyonlukları dahil 34 resmi kupayı müzesine kazandırdı.

Bordo Maviler, bugüne kadar ligde çıktıkları tüm karşılaşmalarda üst üste haftalarca galip gelirken, ilk kez üst üste 3 maçta 4 ve üzerinde gol attı. F.Karagümrük takımını
Trabzon' da 4-1 yenen son şampiyon, ardından Giresun deplamanından 4-2 lik galibiyet skoruyla döndü. Dün akşam da Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup eden Bordo Maviler, böylece bir ilke daha imza attı.

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