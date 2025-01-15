Trabzonspor ilk transferini bitirmeye çok yaklaştı

Ara transferde kadrosuna en az 3 oyuncu katmak isteyen Trabzonspor ilk imzayı attırmaya çok yaklaştı. Bordo mavililer, Gaziantep FK forması giyen Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Trabzonspor’un sezon başında da listesinde olan oyuncu için Gaziantep ekibinin inadını kırmaya çalışıyor.

Fanatik’te yer alan habere göre, özellikle Selçuk İnan yönetiminde çıkış yapan başarılı oyuncu da Trabzonspor’dan gelen teklifin kabul edilmesi adına kulübüne baskı yapıyor. Trabzonspor, bu transfer için Gaziantep FK’ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli artı takas teklifinde bulunmuştu.

Gaziantep FK, daha önce transfere karşı çıksa da ekonomik açıdan rahatlamak için transfere yeşil ılık yaktı. Transferin kısa süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuyu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda kullanabilmek adına bu hamlenin gerçekleşmesini uzun süredir istiyordu. Bu sezon 15 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu 1 asist yaptı.