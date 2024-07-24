Trabzonspor imzayı attırdı

Kaynak: AA
Trabzonspor imzayı attırdı

Trabzonspor Kulübü, Denis Draguş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Karahasan, Draguş'tan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "Birlikte güzel sezonlar geçirmeyi umuyoruz. Trabzonspor'a, Trabzon'a 'hoş geldin' diyorum. İnşallah burada çok mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübe transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Draguş ise şu değerlendirmede bulundu:

"Transferimde emeği geçen herkese ve bana yapılan bu sıcak karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Taraftarımız ilk günden bu yana bana evimdeymişim gibi hissettirdi. Tutkularının ne kadar fazla olduğunun farkındayım. İyi bir sezon geçirerek bu sevgiye karşılık vermek istiyorum. Burada kupalar kazanmak istiyorum."

Draguş'un, "70" numaralı formayı giyeceği de kaydedildi.

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübünde kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Rumen hücum oyuncusunu, Belçika takımı Standard Liege'den 25 Haziran'da 4 yıllığına transfer etmişti.

Son Haberler
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı Gündem
Vekil çocuklarına Meclis kıyağı. Sadece Destici'nin kızı yokmuş. Dikkat çeken Bahçeli detayı
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem Spor
Fenerbahçe'ye uğurlu hakem
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Beti benzi atmak deyimi ne anlama geliyor?
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması Ekonomi
Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit Gündem
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den Özgür Özel’e tehdit
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu Ekonomi
Merkez Bankası’ndan flaş Suudi Arabistan kararı. Durduruldu
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz Dünya
Yıldız isim köpek katillerine sessiz kalamadı. Bunu yapan insan olamaz