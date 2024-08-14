Trabzonspor imzayı attırdı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen törende konuşan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, “Transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Oyuncumuzun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor’da geçireceğine inanıyoruz” dedi. Kafkas, ayrıca Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Arseniy Batagov ise transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirterek, “Ülkem ve ülkemdeki durum ile ilgili kullandığınız güzel sözler için teşekkür ediyorum. Bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferimde emeği geçen Başkanımız Ertuğrul Doğan’a, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas’a ve Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi. Batagov, Trabzonspor’da 44 numaralı formayı giyecek.