Trabzonspor imzayı attırdı

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Trabzonspor imzayı attırdı

23 yaşındaki sağ bek Malheiro Trabzonspor'a transfer oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor Malheiro’yu kadrosuna kattı.

2 MİLYON EURO BONSERVİS

Bordo-mavililer yıldız sağ bek için oyuncunun kulübü Boavista’ya 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca Boavista oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 pay kazanacak.

MAAŞI

Trabzonspor’a 4+1 yıl için imza atan Malheiro ilk için 3 sezon 830 bin euro, 4. Sezon için 882 bin euro, opsiyonlu sezon için ise 986 bin euro maaş kazanacak.

PERFORMANSI

23 yaşındaki sağ bek geçtiğimiz sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol 2 asist kaydetti.

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