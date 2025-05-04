Trabzonspor, İstanbul yolcusu

Kaynak: AA
Trabzonspor, İstanbul yolcusu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp, özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

KADRO BELLİ OLDU

Trabzonspor kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan yer aldı.

Kafileye, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası bulunan Pedro Malheiro dahil edilmedi.

Son Haberler
Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş ilk 11'leri belli oldu
Hakan Fidan’dan BAE’ye kritik ziyaret: Gazze ve Suriye Masada
Fidan’dan BAE’ye kritik ziyaret!
Fenerbahçe'nin kaybolan nesli
Fenerbahçe'nin kaybolan nesli
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı
Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı