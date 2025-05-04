Trabzonspor, İstanbul yolcusu

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayıp, özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.
KADRO BELLİ OLDU
Trabzonspor kafilesinde, Muhammet Taha Tepe, Erol Can Çolak, Muhammetcan Aktaş, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Ali Şahin Yılmaz, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Simon Banza ve Enis Destan yer aldı.
Kafileye, sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Denis Draguş ile sarı kart cezası bulunan Pedro Malheiro dahil edilmedi.