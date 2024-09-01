Trabzonspor İstanbul'da kayıp. Derelioğlu da çare olamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor İstanbul'da kayıp. Derelioğlu da çare olamadı

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Bordo-Mavili ekip 2 maçta 2 puan topladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Bordo-Mavili ekip, Eyüpspor karşılaşmasına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

Derelioğlu yönetiminde de umduğunu bulamayan Trabzonspor 4. hafta sonunda 2 puanda kaldı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bordo-Mavili ekip, 2. haftayı bay geçmişti. Trabzonspor'un 3. haftadaki Kayserispor karşılaşması ise Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise 4 maç sonunda 8 puana ulaştı.

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ

Bu arada Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.

Son Haberler
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Çalışma Bakanı tahsilat başlatacakları CHP'li belediyeleri açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Trabzonspor'un acil ihtiyacını açıkladı
Piatek mucizeyi başardı. Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
Alex de Souza neye uğradığını şaşırdı
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
1 kilosu araba fiyatına. Bu balı yemeye kıyamazsınız
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü
İsrail sivillerin sığındığı okulu vurdu: 11 ölü