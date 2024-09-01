Trabzonspor İstanbul'da kayıp. Derelioğlu da çare olamadı

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Bordo-Mavili ekip, Eyüpspor karşılaşmasına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktı.

Derelioğlu yönetiminde de umduğunu bulamayan Trabzonspor 4. hafta sonunda 2 puanda kaldı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan Bordo-Mavili ekip, 2. haftayı bay geçmişti. Trabzonspor'un 3. haftadaki Kayserispor karşılaşması ise Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise 4 maç sonunda 8 puana ulaştı.

EYÜPSPOR'UN PENALTISI VAR'DAN DÖNDÜ



Bu arada Eyüpspor, 75. dakikada Svit Seslar'ın yerde kalması sonrası penaltı kazandı. VAR Hakemi Özgür Yankaya, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı incelemeye çağırdı. Karaoğlan, pozisyonu monitörden inceledikten sonra penaltıyı iptal etti ve Seslar'a hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.