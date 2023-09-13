Trabzonspor istedi Adana Demirspor kaptı

Emmanuel Dennis'in temsilcilerinin Adana Demirsporlu yöneticilerle görüşmelere devam ettiği ve temasların son noktalarda olduğu aktarıldı.

Fanatik'in haberine göre Dennis için yapılan görüşmelerin ağırlıklı olarak opsiyonsuz kiralama seçeneği olduğu ve Nijeryalı futbolcunun maaşının büyük bölümünün oyuncuyu kiralayacak kulüp tarafından karşılanması üzerine olduğu ifade edildi.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Trabzonspor'un da Dennis ile ilgilendiği ve görüşmelerin yapıldığı ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Emmanuel Dennis, kanatlarda ve santrfor hattında forma giyebiliyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.