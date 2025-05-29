Trabzonspor, kabus sezonu Antalya’da tamamlayacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.
Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.
8 EKSİK VAR
Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.
Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.