Trabzonspor, kabus sezonu Antalya’da tamamlayacak

Kaynak: AA
Trabzonspor, kabus sezonu Antalya’da tamamlayacak

Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Trabzonspor, yarın Antalyaspor maçıyla birlikte ligi tamamlayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-mavililer, 35 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet ile 48 puan toplayarak ligin son haftasına 7. sırada giriyor.

Ligde 6. sırada bulunan ikas Eyüpspor'un 5 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, Onvo Antalyaspor karşısında kazanarak sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor.

8 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Cham, Nwakaeme ve Mendy kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Uğurcan Çakır, Savic, Batagov, Cihan Çanak, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavili takım, bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra Antalya'ya gidecek.

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