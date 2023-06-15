Trabzonspor kadın komisyonu kurdu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Trabzonspor'da, Mimar Hatice Öztürk başkanlığında oluşturulan toplantıda Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas başta olmak üzere pek çok üst düzey kişinin de aralarında bulunduğu toplantıda kulübün kadın komisyonu kuruldu.

"KADINLARIMIZ DA OLMALI"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, kadın komisyonunun kurulmasının kulübün geleceği adına büyük bir eksikliği giderme noktasında önemli bir adım olduğunu belirterek, "Trabzonspor yönetiminde de kadın üyelerimiz olmalı. Geçtiğimiz genel kurulda olağanüstü durum nedeniyle konuya gereken hassasiyeti gösteremedik. Bu eksikliği ilk kongrede gidereceğiz. Kadın üyelerimizin ve taraftarımızın artması için önemli bir gelişme. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı tribünlere çekmeliyiz’’ dedi.

"ÜZERİMİZDE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Kadın komisyonu Başkanı Hatice Öztürk ise Trabzonspor’un her aşamasında kadınların azami düzeyde yer alması gerektiğine inandıklarını vurgulayarak, “Sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür ediyoruz. Hayatın her kademesinde başarılı olan kadınların Trabzonspor’a da büyük katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Trabzonspor’a her bakımdan katkı sağlamak için üzerimize düşeni fazlası ile yerine getirmenin çabası içerisinde olacağız. Çünkü Trabzonspor, her Trabzonlunun ortak değeri ve üst kimliğidir” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Mimar Hatice Öztürk’ün başkanlığındaki Bordo Mavili Kulübün Kadın Komisyonunda; Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın, Trabzon Eczacılar Odası Başkanı Özlem Arslan, Harita Mühendisleri Odası Başkanı Ebru Çolak, Borsa İstanbul Meslek Anadolu Lisesi Müdürü Lütfiye Kul Ercan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Seyyare Sungur, KTÜ İç Denetçisi Hasibe Usta, Eczacı Zeynep Göktaş ve iş kadını Şaduman Çanakçı yer alıyor.