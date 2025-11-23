Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.
BATAGOV GERİ DÖNDÜ
Bordo Mavililer'de kamp kadrosu belli olurken sakatlığını atlatan Arseniy Batagov'un Başakşehir maçının kafilesinde yer alması yüzleri güldürdü. Fatih Tekke'nin takımda en güvendiği isimlerin başında gelen Ukraynalı stoperin yarın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'UN BAŞAKŞEHİR MAÇI KAMP KADROSU
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
Onana, O. Çevikkan, Ahmet, Pina, Arif, Mustafa, Serdar, Batagov, Baniya, Yakuphan, Okay, Oulai, Ozan, Tim, Zubkov, Visca, Muci, O. Çakıroğlu, Olaigbe, Augusto, Sikan, Onuachu