Trabzonspor kaleci transferini bitirdi: Fenerbahçe maçında sahada!

Transfer dönemine damga vuran bir satışa imza atan Trabzonspor, rekor bedelle Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderdikten sonra kaleci arayışında mutlu sona ulaştı.

YERLİ TRANSFER PAHALI KAÇTI

Öncelikle Süper Lig'den yerli kaleci transferi için girişimlerde bulunan Bordo Mavililer, Konyaspor'dan Deniz Ertaş ve Başakşehir'den Muhammed Şengezer'i gündemine almıştı. Ancak yüksek bonservis talepleri üzerine rotasını yurt dışına çeviren Karadeniz Fırtınası hem Manchester City'den Stefan Ortega hem de Mancheser United'dan Andre Onana için girişimlerde bulundu.

TRABZONSPOR ONANA TRANSFERİNİ BİTİRİYOR

Onana transferinde ilerleme sağlayan Trabzonspor, tecrübeli eldivenin transferi konusunda Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Onana da Trabzonspor'a gelmeyi kabul etti. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimiyle Onana'nın temsilcisi arasında sözleşme görüşmelerinin başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA KALEDE OLACAK

Onana transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanması ve milli ara sonrası Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçında 29 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor kalesini koruması bekleniyor.

DÜNYANIN EN PAHALI 4. KALECİ TRANSFERİ

Manhester United Onana'yı 2023 yazında Inter'den 50 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak dünyanınn en pahalı 4. kaleci transferini gerçekleştirmişti. Ancak İngiliz devinde beklenen performansı sergileyemeyen Onana, 2 sezondur takımın en fazla tartışılan isimlerinden biri olmuştu.