Trabzonspor Kamerunlu gol kralını bitirmek üzere

Turgay Beşyıldız - Yeniçağ

Gönderilen, giden ve sakat oyuncular nedeniyle ihtiyaçlı bölgeye dönüşen, Trabzonspor’un forvet hattı transferi için çalışmalarını sürdüren kulübün kurmayları; gündemlerindeki BSC Young Boys forması giyen Kamerunlu golcü Jean-Pierre Nsame'ye olan ilgilerini her geçen gün artırarak, bu transferi bitirme noktasına geldi.

Trabzonspor ile BSC Young Boys arasında, 30 yaşındaki golcü oyuncunun transferi için yapılan ilk araştırmaların ardından, görüşmeler tekrar masaya yatırıldı ve taraflar bugün kesin olarak anlaşma noktasına geldi.

Trabzonspor Kulübü’nün önemli bir ismi, bu transfer görüşmelerini yeniçaggazetesi.com.tr’ye doğrularken, 2017 yılından itibaren Young Boys forması giyen Nsame, geçtiğimiz sezon İsviçre Super League’de; 33 maçta 21 golle gol kralı olmuştu. Nsame, aynı zamanda İsviçre Kupası'nda 4 maçta attığı 5 golle, kupada da gol krallığı unvanını ele geçirmişti.

Kamerun-Doula doğumlu 1.88’lik forvet, daha önceki sezonlarda 2 kez daha İsviçre Süper Ligi, League’de gol krallığı yaşamıştı. Young Boys ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Nsame'nin piyasa değeri, yaklaşık 2 – 2,5 milyon Euro arasında gidip geliyordu.

Yıllar önce, aynı ülkenin Servette FC Kulübü’nden transfer edilen ve 2017 yılından beri Young Boys takımının malı olan siyahi oyuncu, geçen 6 yıllık bu süre içerisinde; bir ara önemli ve uzun süren bir sakatlık geçirmiş, ardından İtalya’nın Venezia takımında da kiralık olarak forma giymişti.

Venezia Kulübü’nde bekleneni veremeyen Kamerun A Milli Takım formasını 4 kez giyen bu piyot oyuncu için, Karadeniz ekibinin, 3,5 milyon Euro isteyen İsviçre kulübüne; 2 milyon 400 bin Euro’luk bonservis bedelini 4 yıl içerisinde taksitler halinde vereceği ve oyuncunun kendisine de yıllık maaş olarak, 1 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Bordo Mavililer gerekirse; 2008-2010 yılları arasında Trabzonspor formasını giyen Kamerun futbolunun efsane ismi 47 yaşındaki Rigobert Song'u da bu transfer için devreye sokabilirdi ama edinilen bilgiye göre buna gerek kalmadı.

Kamerunlu piyot santraforun en son dün gece oynadığı ve İsrail takımı Makkabi Hayfa’yı 3-0 yendikleri maçında kadrosunda yedekler arasında olduğu ama oyuna bilerek sokulmadığı vurgulanırken; bunun Trabzonspor’a olan transferinin olumlu olarak bittiği, anlamını taşıdığı ifade edildi. Kasımpaşa maçının hemen sonrasında da, sağlık kontrolleri için Türkiye’ye geleceği ifade edildi.

Bu arada; Jean-Pierre Nsame ile 2+1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalanacağı öğrenildi.