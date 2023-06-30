Trabzonspor KAP'a doymuyor! Bir transfer daha açıklandı

Trabzonspor, Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Trabzonspor KAP'a doymuyor! Bir transfer daha açıklandı

Trabzonspor, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bir transferi daha açıkladı.
Bordo-mavililer, Hırvat futbolcu Mislav Orsic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Mislav Orsic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR,
2024-2025 futbol sezonu için 1.600.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun, 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonlarında toplam 40 Süper Lig maçında yer alması halinde sözleşme bir yıl uzayacak ve futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonunda 1.800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %3'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur."

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