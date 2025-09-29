Trabzonspor kaptanından hakemlere ağır sözler: Bu lig seviyesinin altındalar

Trabzonspor kaptanı Stefan Savic, kulüp dergisine kariyeri ve Türkiye'deki günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Kariyerine baktığında kendisini şanslı hissettiğini dile getiren Savic, "Çünkü modern futbolda bir kulüpte uzun süreler kalabilmek kolay değil. Ama önce Manchester City, sonrasında 3 yıl Fiorentina ve daha sonra da 9 yıl boyunca Atletico Madrid'de oynama, o kulüplerin bir parçası olma fırsatı buldum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi.

"ATLETİCO MADRİD VE TRABZONSPOR BENZER RUH TAŞIYOR"

Trabzonspor kendisine Atletico Madrid'i hatırlattığını anlatan Savic, "Oynadığım kulüpleri değerlendirdiğimde Trabzonspor'u kafamda Atletico Madrid'e daha yakın bir kulüp gibi görüyorum. Gerek tarihi ve gerek başarıları açısından bu iki kulüp arasında büyük benzerlikler var. Trabzonspor'u seçme sebeplerimden bir tanesi bu" diye konuştu.

Atletico Madrid'in Real Madrid ve Barcelona gibi dünya devlerine karşı mücadele ederek başarılar kazandığını söyleyen Stefan Savic, "Burada da Trabzonspor, tarih boyunca İstanbul’un büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı Anadolu’nun temsilcisi olarak mücadele etmiş ve bu rekabetten şampiyonluklar çıkarmış bir kulüp. Trabzonspor’un Atletico Madrid ile benzer bir ruh taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU DENLİ HATALAR ADALET ANLAYIŞIMIZA ZARAR VERİYOR"

Türkiye'deki hakem kararlarını eleştiren Savic, "Hakemler de hata yapabilirler, bu oyunun bir parçası. Ama VAR gibi birçok yardımcı unsurun bulunduğu bir dönemde hakemin bu denli hatalar yapabilmesi benim için kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık bir yerden sonra adalet anlayışınızı da zarar vermeye başlıyor" dedi.

Fenerbahçe'yle maçına değinen Savic, şunları söyledi:

"Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu’nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz. Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil. O nedenle maçın hakeminin artık adalet anlayışından uzak kararlar almaya başladığına inandığım için ona tepki verme gereği hissettim."

"BAZI HAKEM KARARLARI LİGİN SEVİYESİNDE DEĞİL"

Türkiye futbola yapılan yatırımlara dikkat çeken Savic, "Harcanan paralar, yapılan stadyumlar, inanılmaz isimler geliyor, inanılmaz şeyler yapılıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bazı maçlarda hakem yönetimlerinin ligin seviyesinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Geçen sezon oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatan Savic, şöyle devam etti:

"Maç yönetiminde hiç kimseye bir şekilde iyi davranmaya çalışmadan, o anda hangi karar alınması gerekiyorsa, adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranan bir yönetim gördük. Herkes hakemin kararlarında kabul etmişti. Bizim isteğimiz de bu. İster Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları. Bunu görmeyince de tepki oluyor zaten. Sonuç olarak bazı hakem kararlarının ligin seviyesinin altında olduğunu söyleyebilirim."