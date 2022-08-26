Okan Buruk'un Trabzonspor planı ortaya çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maç öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Teknik direktör Okan Buruk, defans dörtlüsünün sağında Sacha Boey'a şans verecek. Takımla çalışmaya başlayan Leo Dubois bu karşılaşmada 11'de riske edilmeyecek.

Sol bekte ise Patrick van Aanholt'un forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson görev yapacak.

Orta saha kurgusunun, geçen hafta olduğu gibi Torreira - Oliveira ikilisinden oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almayacak. Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün mücadele edecek.

Forvet arkasında Emre Akbaba'nın yerine Dries Mertens'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzon deplasmanında ileri uçta Haris Seferovic'e forma vermeyi planlıyor.

Antalyaspor ve Ümraniyespor deplasmanlarında attığı iki kritik golle takımına 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis'in ise maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.