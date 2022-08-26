26 Ağustos 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Okan Buruk'un Trabzonspor planı ortaya çıktı

Okan Buruk'un Trabzonspor planı ortaya çıktı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu 90 dakika öncesinde sarı-kırmızılı ekibin kadrosu netleşmeye başladı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:07
Takip Et

Trabzonspor karşısında Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. İşte Okan Buruk'un 11'i

Okan Buruk'un Trabzonspor planı ortaya çıktı
+
Aa
-

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, zorlu maç öncesinde sahaya süreceği 11'i belirlemeye başladı.

Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak. Teknik direktör Okan Buruk, defans dörtlüsünün sağında Sacha Boey'a şans verecek. Takımla çalışmaya başlayan Leo Dubois bu karşılaşmada 11'de riske edilmeyecek.

Sol bekte ise Patrick van Aanholt'un forma giymesi bekleniyor. Stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı ve Victor Nelsson görev yapacak.

Orta saha kurgusunun, geçen hafta olduğu gibi Torreira - Oliveira ikilisinden oluşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlığı süren Fredrik Midtsjö, maç kadrosunda yer almayacak. Kanatlarda ise Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün mücadele edecek.

Forvet arkasında Emre Akbaba'nın yerine Dries Mertens'in forma giyeceği öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk, Trabzon deplasmanında ileri uçta Haris Seferovic'e forma vermeyi planlıyor.

Antalyaspor ve Ümraniyespor deplasmanlarında attığı iki kritik golle takımına 6 puan kazandıran Bafetimbi Gomis'in ise maçın gidişatına göre süre alması bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
1
﻿Teğmen Mehmet Ali Çelebi yeniden sinyal verdi, liste yayınladı
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
2
﻿Bakanlıktan Rafting Federasyonu'na bir garip yaptırım!
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
3
﻿Abdurrahman Dilipak’tan savcılara Gülşen tepkisi. Sedat Peker’in iddialarını işaret etti
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
4
﻿İŞKUR Müdürü'nün kadınları iş vaadiyle minibüse attığı ortaya çıktı
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
5
﻿Denizli'de yolcu otobüsü devrildi. Yaralılar var
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
6
﻿Sedat Peker'in 73-74-75'inci twitlerindeki sır ortaya çıktı; Arka arkaya okununca mesaj anlaşılıyor
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
7
﻿Ölümden geri vites hamlesiyle kurtuldu. TIR'ın altında kalmakta son anda yaptığı manevra kurtardı
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿Balıkesir Gömeç Belediyesi personel alacak
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿İşte Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿8 yaşındaki Muhammed protez bacaklarına kavuştu
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿İnanılmaz unutkanlık: El frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu; işte o anlar
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Fenerbahçe'nin UEFA'daki grubu belli oldu
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Polis aracına havai fişekle saldırı
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Tutuklanan Gülşen'in avukatından yeni açıklama
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿İzmir Karaburun Belediyesi işçi alacak
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Fenerbahçe'den 3 Temmuz açıklaması
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
﻿Hackerlar bu kez de mailleri hedef aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.