Trabzonspor, Karşıyaka’nın oyuncusu için teklifini sundu

Ara transfer için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Bordo mavililer, Karşıyaka forması giyen Ferdi Burgaz için teklif verdi. İzmir ekibinin gelen teklife karşılık 500 bin dolar bonservis istediği öğrenildi.

Karşıyaka, Ferdi Burgaz'ı satarsa elde edeceği gelirle sezonun kalanı için finansman yaratacak. İzmir temsilcisinde geçen sezon genç yaşına rağmen 23'ü ilk 11'de 25 maçta forma giyen Ferdi bu sezon ise ilk yarıda 13 maçta görev yaptı.