Kasımpaşa öne geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa öne geçti

Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı ağırladığı mücadele başladı. Kasımpaşa attığı golle öne geçti.

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı başladı. Maçta ilk yarı oynanıyor.

1' Kasımpaşalı futbolcuların vuruşuyla maç başladı.

19' Kasımpaşa'nın üst üste atağınd Rodrigues sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Kale sahasında Fall kafa vuruşunu yaptı fakat top az farkla kalenin üstünden dışarı gitti.

23' Banza'ya faul yapan Opoku Sarı kart gördü.

24' Nuno Da Costa, Cham'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

28' Banza ve Cham'ın baskısında kaleci Ginanniotis yaptğı hatayı hemen telafi etti ve topu takım arkadaşına bıraktı. Kontratağa çıkan Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

32' Edin Visca, Kevin Rodrigues'den sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Tecrübeli oyuncunun şutu direkten döndü.

38. dakikada Kasımpaşa Cafu ile golü buldu.

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Dragus, Banza.

Trabzonspor'un yedekleri: Muhammet Taha, Salih, Barisic, Ali Şahin, Cihan, Ozan, Umut G., Nwakaeme, Enis, Poyraz

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Cafu, Fall, Mortadha, Da Costa

Kasımpaşa'nın yedekleri: Ali Emre, Sadık, Taylan, Barak, Yaman, Aras, Sadiku, Brekalo, Sinan, Erdem

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