Trabzonspor İstanbul'a yaralı gidiyor

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.
Ligde Yukatel Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde "dur" demek amacında.
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. (AA)