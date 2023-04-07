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Trabzonspor İstanbul'a yaralı gidiyor

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçta Bordo Mavililerde eksik oyuncular can sıkıyor.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 13:32
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Trabzonspor, Kasımpaşa maçında eksik

Trabzonspor İstanbul'a yaralı gidiyor
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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenmesinin ardından teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayıran bordo-mavililer, Kasımpaşa karşılaşmasına futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

Ligde Yukatel Kayserispor'a sahasında 4-3 yenilen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da MKE Ankaragücü'ne elenen Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Kasımpaşa önünde "dur" demek amacında.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ile Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. (AA)

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