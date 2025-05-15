Trabzonspor kaybetti! Samsunspor kazandı: 27 yıl sonra

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor kaybetti! Samsunspor kazandı: 27 yıl sonra

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Samsunspor adına sevindirici bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup etmesi kırmızı-beyazlı ekibe Avrupa yolunu açtı.

Samsunspor, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte, Süper Lig’de kalan maçlarda puan almasa dahi Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

SAMSUNSPOR 27 YIL SONRA AVRUPA'DA OYNAYACAK!

Samsunspor, Avrupa kupalarındaki son maçını 5 Ağustos 1998 tarihinde Almanya temsilcisi Werder Bremen’e karşı UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde oynadı. Aradan geçen 27 yılın ardından Samsunspor, Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte, Süper Lig’de kalan maçlarda puan almasa dahi Avrupa kupalarına katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

1.jpegBöylece kırmızı-beyazlı ekip, 1998’den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti. Samsunspor’un hangi organizasyona hangi turdan katılacağı, Süper Lig’in tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

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