Trabzonspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'u evinde konuk edecek.
Müsabaka 19 Eylül Perşembe günü (bugün) Papara Park'ta oynanacak 20.00'de başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Trabzonspor, Kayserispor mücadelesini hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR'ın başında ise Mustafa İlker Coşkun olacak.
İşte iki takımın ilk 11’leri,
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Dragus
Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon