Trabzonspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu

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Trabzonspor - Kayserispor maçı ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor- Kayserispor maçının ilk 11’leri belli oldu.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında Kayserispor'u evinde konuk edecek.

Müsabaka 19 Eylül Perşembe günü (bugün) Papara Park'ta oynanacak 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor, Kayserispor mücadelesini hakem Mehmet Türkmen yönetecek. VAR'ın başında ise Mustafa İlker Coşkun olacak.

İşte iki takımın ilk 11’leri,

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Dragus

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon

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