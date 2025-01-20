Trabzonspor kendi evinde seri peşinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor kendi evinde seri peşinde

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda üst üste aldığı galibiyetle çıkışa geçen Trabzonspor, Sivasspor'u konuk edecek. Bordo mavililer, bir galibiyet daha alarak seri yapmayı hedefliyor.

Süper Lig’in 20. haftasının kapanış gününde Trabzonspor kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek. Son Önce Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden brodo mavililer, sonrasında ise ligde Antalyaspor’u 5-0 ile geçerek büyük çıkış yakalamıştı. Trabzonspor, bu akşam Sivasspor’u da mağlup ederek kendi çıkışa devam etmek istiyor.

Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Net Global Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. .

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Poungouras, Mortouyysamy, Rodrigues, Koita, Pritchard, Manaj.

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