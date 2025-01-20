Trabzonspor kendi evinde seri peşinde

Süper Lig’in 20. haftasının kapanış gününde Trabzonspor kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek. Son Önce Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’u 3-0 mağlup eden brodo mavililer, sonrasında ise ligde Antalyaspor’u 5-0 ile geçerek büyük çıkış yakalamıştı. Trabzonspor, bu akşam Sivasspor’u da mağlup ederek kendi çıkışa devam etmek istiyor.

Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Net Global Sivasspor'u da mağlup etmesi halinde 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.



Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon iki maç üst üste kazanamadı.

Saat 20.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Bordo-mavililerde Denis Draguş ve Arif Boşluk'un sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. .

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batahov, Eren, Mendy, Umut, Visca, Ozan, Nwakaeme, Banza



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Poungouras, Mortouyysamy, Rodrigues, Koita, Pritchard, Manaj.