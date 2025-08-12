Trabzonspor - Kocaelispor maçında Amedspor krizi!

Trabzon’da dün akşam oynanan Trabzonspor-Kocaelispor Süper Lig maçında sürpriz bir an yaşandı.

Tribünlerden sahaya inen ve üzerinde Amedspor forması bulunan kişi, Trabzon’un tanınmış Saral ailesine mensup Eşref Saral çıktı. Elinde Trabzonspor forması taşıyan Saral, sahaya girdiği sırada görevlilerin engelleme girişimine tepki gösterdi.

Stad çıkışında açıklama yapan Saral, “Tüm Kürtlere selam gönderiyorum. Amedspor’u çok seviyoruz. Bu Amedspor sevgisi büyüyecek; önce Karadeniz’e, sonra Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya yayılacak. Trabzon insanı milliyetçidir ama faşist değildir” dedi.

???? MHP’li paylaşımlarıyla bilinen Eşref Saral, Amedspor forması ile Trabzonspor'un sahasına girdi!



• Saral, kendisini uyaran güvenlik görevlisine de saldırdı.



pic.twitter.com/H75vnkEuha — Daily Türkist (@dailyturkist_) August 11, 2025

Bir dönem İstanbul'da MHP ilçe başkanlığı yapan Eşref Saral, Diyarbakır Stadyumu’nda Amedspor’un maçlarını kaçırmadan takip ediyor. Saral mayıs ayında sosyal medyasından şu paylaşımı yapmıştı:

"Amedspor yönetimi, ben masaya üç milyon Euro koyuyorum. Siz de yedi milyon koyun, seneye muhteşem bir kadro yapalım. Bakalım bizi kim, hangi takım yenecek çok merak ediyorum. Not: Siz gider, Amed’im kalır. Yapamazsınız hadi."