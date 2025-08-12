Trabzonspor - Kocaelispor maçında Amedspor krizi!

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon'un köklü ailelerinden Saral ailesinden Eşref Saral, Trabzonsor - Kocaelispor maçı öncesi sahaya Amedspor forması ile çıktı. Eşref Saral, kendisini uyaran güvenlik görevlisi ile tartıştı.

Trabzon’da dün akşam oynanan Trabzonspor-Kocaelispor Süper Lig maçında sürpriz bir an yaşandı.

Tribünlerden sahaya inen ve üzerinde Amedspor forması bulunan kişi, Trabzon’un tanınmış Saral ailesine mensup Eşref Saral çıktı. Elinde Trabzonspor forması taşıyan Saral, sahaya girdiği sırada görevlilerin engelleme girişimine tepki gösterdi.

Stad çıkışında açıklama yapan Saral, “Tüm Kürtlere selam gönderiyorum. Amedspor’u çok seviyoruz. Bu Amedspor sevgisi büyüyecek; önce Karadeniz’e, sonra Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya yayılacak. Trabzon insanı milliyetçidir ama faşist değildir” dedi.

Bir dönem İstanbul'da MHP ilçe başkanlığı yapan Eşref Saral, Diyarbakır Stadyumu’nda Amedspor’un maçlarını kaçırmadan takip ediyor. Saral mayıs ayında sosyal medyasından şu paylaşımı yapmıştı:

"Amedspor yönetimi, ben masaya üç milyon Euro koyuyorum. Siz de yedi milyon koyun, seneye muhteşem bir kadro yapalım. Bakalım bizi kim, hangi takım yenecek çok merak ediyorum. Not: Siz gider, Amed’im kalır. Yapamazsınız hadi."

