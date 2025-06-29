Trabzonspor komşudan beklediği yanıtı alamadı: İstenen futbolcu belli oldu

Paul Onuachu'yu kadrosuna katarak yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da bir diğer transfer için Yunan kulübün Panathinaikos'un kapısı çalındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre bordo mavililer Panathinaikos'un merkez orta saha oyuncusu Adam Cerin için 5 milyon euroluk teklif yaptı.

25 yaşındaki Sloven futbolcunun menajeriyle de temasa geçildiği ve senelik 1.3 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme teklif edildiği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rangers ile karşılaşacak olan Yunan kulübü ise kritik maçlar öncesinde kadroda herhangi bir değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

Cerin'in Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.