Trabzonspor Kongolu'nun transferini askıya aldı

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Cuma gecesi, Papara Park’ta saat 21.00’de Antalyaspor önünde Trendyol Süper Ligin ilk karşılaşmasına çıkacak olan Trabzonspor, bir yandan da iki oyuncu daha kadrosuna katmak için, transfer çalışmalarına da, sponsor görüşmelerine de devam ediyor.

Kısa bir süre önce Trabzonspor'da, ön libero ve orta saha oyuncusu olan Gaius Makouta gündeme geldikten sonra, Makouta için maddi konuda ön araştırma yaptıran Trabzonspor kurmaylarına, iyi haber gelmedi.

Portekiz ekibi Boavista’nın, 26 yaşındaki milli takım oyuncusu Kongolu yıldız için, Trabzonspor'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli talep edince, Karadeniz ekibi frene bastı.

Kesinlikle yüksek ücretli bonservisi olan oyuncu transferlerinden kaçan ve haklı olarak uzak duran Bordo Mavililer, kulübün özellikle faizli banka borçlarını da düşünerek hareket etmeye devam ediyor.

Bordo Mavililer, bir yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Fransa doğumlu Gaius Makouta transferini şimdilik askıya aldı.

Makouta, Kongo A Milli Takım formasını şu ana kadar 16 kez giymişti.

Bu arada, Trabzonspor yönetiminin bugünlerde iki ayrı sponsorluk görüşmesi daha yaptığı, anlaşma olması halinde; toplam 5 Milyon Euro’luk bir sponsorluk anlaşmasının daha imzalanmasının söz konusu olabileceği öğrenildi.