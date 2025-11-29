Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor Konyaspor'u konuk ediyor.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan zorlu mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor.
TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut.
TRABZONSPOR 0-1 KONYASPOR CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve mücadeleye Konyaspor başladı.
MAÇIN İLK TEHLİKELİ ATAĞI TRABZONSPOR'DAN GELDİ
4' Olaigbe'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken topu kaleci Bahadır güçlükle kornere çeldi.
ONANA BARDHI'YE GOL İZNİ VERMEDİ
6' Konyaspor Enis Bardhi ile gole yaklaştı. Ancak Onana Enis Bardhi'nin şutunda gole izin vermedi.
BARDHI NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
13' Konyaspor'un tehlikeli atağında ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda topla buluşan Bardhi çok kötü bir şutla net gol fırsatını değerlendiremedi.
KONYASPOR ÖNE GEÇTİ
18' Andzouana'nın ceza sahası içerisinde kale önüne sert pasında Okay'dan seken top ağlarla buluştu. Konyaspor 1-0 öne geçti.