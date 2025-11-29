Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor Konyaspor'u konuk ediyor.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR'DA BİR İLK

Trabzonspor'un sezon başında St. Etienne'den transfer ettiği Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ilk kez bir maça 11'de başlıyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Konyaspor:

TRABZONSPOR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray’ın 4, Fenerbahçe’nin ise 3 puan gerisinde bulunuyor. Başakşehir deplasmanında alınan 4-3’lük galibiyetin ardından evinde kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

49. RANDEVU: TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor, Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 48 maçta Trabzonspor 24 kez kazanırken, Konyaspor 12 galibiyet aldı. 12 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi bu karşılaşmalarda 77 gol atarken kalesinde 57 gol gördü.

PAPARA PARK’TA AÇIK FARKLI ÜSTÜNLÜK

Trabzon’da oynanan 24 maçta bordo-mavililer 16 galibiyet elde etti. Konyaspor 6 kez kazandı, 2 maç beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, sahasında Konyaspor’a karşı son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmedi (4 galibiyet – 1 beraberlik).