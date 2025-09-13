Trabzonspor kötü haberi duyurdu: Yıldız oyuncu F.Bahçe maçında yok!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, zorlu deplasmanda sakatlığı nedeniyle Ukraynalı golcü Danylo Sikan'dan mahrum kalacak.

SİKAN FENERBAHÇE MAÇI KADROSUNDA YOK

Sikan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunan bordo mavili kulübün doktoru Ahmet Beşir, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan, antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ diz dış bölgesinde oluşan sinir zedelenmesi nedeniyle tedavi ve bireysel çalışmalarını sürdürmekte olup, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe maçı kadrosuna dahil edilmemiştir” ifadelerini kullandı.