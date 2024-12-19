Trabzonspor kritik eşikte. Seferberlik ilan ettiler

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor, son maçında Galatasaray’a kalesinde son saniyelerde gördüğü golle 4-3 mağlup oldu. Bordo mavililer, aldığı son mağlubiyet ile birlikte düşme hattının sadece 1 puan üstünde yer alıyor.

Bordo mavili yönetim, bir yandan ara transfer için çalışırken diğer yandan da final niteliğindeki maçlar için taraftarları harekete geçirmeye çalışıyor.

Yönetim, Bodrum FK maçında stadın dolması için bilet fiyatlarını 61 TL’ye çekti, taraftarlar da sosyal medyadan ‘Maça gelin’ çağrılarına başladı. Hatta pek çok kişi, bu maça gitmek isteyenlerin bilet masraflarını karşılamak adına organize oldu.

Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın kararıyla, birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde, tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park’ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye… https://t.co/OlbFP6eJem pic.twitter.com/SkftcNlWXL — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 17, 2024

Fırtına, pazar günkü lig mücadelesini adeta final gibi görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Galatasaray maçındaki takım performansını bekliyor. Bordo mavililer, artık her maçını final niteliğinde görürken seri galibiyetler almayı hedefliyor.