Trabzonspor kritik eşikte. Seferberlik ilan ettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor kritik eşikte. Seferberlik ilan ettiler

Son olarak Galatasaray’a mağlup olan Trabzonspor kritik eşikte bulunuyor. Seferberlik ilan eden bordo mavili yönetim taraftarlara çağrı yaptı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Trabzonspor, son maçında Galatasaray’a kalesinde son saniyelerde gördüğü golle 4-3 mağlup oldu. Bordo mavililer, aldığı son mağlubiyet ile birlikte düşme hattının sadece 1 puan üstünde yer alıyor.

Bordo mavili yönetim, bir yandan ara transfer için çalışırken diğer yandan da final niteliğindeki maçlar için taraftarları harekete geçirmeye çalışıyor.

Yönetim, Bodrum FK maçında stadın dolması için bilet fiyatlarını 61 TL’ye çekti, taraftarlar da sosyal medyadan ‘Maça gelin’ çağrılarına başladı. Hatta pek çok kişi, bu maça gitmek isteyenlerin bilet masraflarını karşılamak adına organize oldu.

Fırtına, pazar günkü lig mücadelesini adeta final gibi görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Galatasaray maçındaki takım performansını bekliyor. Bordo mavililer, artık her maçını final niteliğinde görürken seri galibiyetler almayı hedefliyor.

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