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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan lobi çalışması çağrısı

Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamasının farklı yerlere çekilmesine isyan etti.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:42
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'yle ilgili flaş bir çıkış yaptı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan lobi çalışması çağrısı
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Trabzonspor'umuzun menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yapmış olduğumuz söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemek sağlıklı bir bakış açısı değildir." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Divan Başkanlık Kurulu'nun olağan genel kurulunda Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in imzasını taşıyan, Denetim Kurulu raporunun 10. maddesinde yer alan 'Trabzonspor tesislerinin yeni havaalanı planı dışında tutulması için Divan Kurulu öncülüğünde yoğun lobi çalışması yapılmalıdır.' ifadesi ve genel kurula katılan bazı üyelerin, kamulaştırma ile yeni tesisler yapılabileceğini savunması üzerine, birçok kulübün gıpta ile baktığı ve Trabzonspor'un korunması gereken menfaatleri için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin kamulaştırılmaması gerektiği yönünde beyanda bulunduğunu anımsattı.

Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu beyanlarımın basın yayın kuruluşlarında haberleştirilmesi üzerine, aynı gün üst düzey kamu yetkililerinin tarafıma verdiği resmi bilgilerden, Bakanlığın, havaalanının kuzeyine doğru yani tesisleri etkileyen bir çalışma ve kamulaştırma olmadığını, havaalanı terminallerinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde apronun doğusuna ve batısına doğru genişletme çalışmalarının söz konusu olduğu ifade edilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün camiamızın sağlıklı bilgilere ulaşması için kulübümüzün resmi sitesinden yeni bir açıklama yapılmıştır."

Trabzonspor'un menfaatleri için kamuoyunu bilgilendirme adına yaptıkları söz konusu açıklamaya başka anlamlar yüklemenin sağlıklı bir bakış açısı olmadığını ifade eden Ağaoğlu, "Çok iyi bilinmelidir ki Trabzonspor resmi sayfalarında kulüp adına yayınlanan duyurular ve beyanlar, altında imzası olsun ya da olmasın, kulüp başkanının beyanlarıdır. Yasalar ve yönetmelikler karşısında da bu şekilde değerlendirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, camiadan aldığı destekle çalışmalarına devam edeceğini vurgulayarak, "Değerli Trabzonspor camiası, göreve geldiğimiz 2018 yılından beri Trabzonspor'umuza şampiyonluk hedefi koyan ve şampiyonluğu yaşatan bir başkan olarak, UEFA Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda beklentilerinize cevap verecek başarılara ulaşmak ve yeniden şampiyon olmak için sizlerden aldığım güçle çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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