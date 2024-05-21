Trabzonspor kupa planını yaptı

RAMS Başakşehir'i yenerek Süper Lig'de üçüncülüğü garantileyen bordo-mavili ekip, kupayı kazanarak sezonun iki büyük hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Trabzonspor'un odak noktası şimdi Beşiktaş ile yapılacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali. Geçtiğimiz hafta sonu RAMS Başakşehir karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle ligde üçüncülük kesinleşen Karadeniz temsilcisi, şimdi gözünü kupaya dikmiş durumda.

Trabzonspor, Beşiktaş'ı mağlup ederek hem tarihindeki onuncu Türkiye Kupası'nı kazanmayı hem de zorlu geçen sezonu bir kupa zaferiyle süslemeyi hedefliyor.

Kupa, aynı zamanda bordo-mavililer için gelecek sezonun planlaması ve hazırlık sürecinin başlangıcı açısından da büyük önem taşıyor.

Ligde elde edilen üçüncülükle Avrupa Ligi'nde yer almayı garantileyen Trabzonspor, kupayı kazanması halinde organizasyona play-off turundan itibaren katılacak.

Aksi takdirde, Avrupa Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayarak grup aşamasına ulaşmak için üç eleme turu geçmek zorunda kalacak.

Eğer kupa kazanılırsa, Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına daha geç bir tarihte başlayacak.

Öte yandan, Beşiktaş maçı öncesinde Trabzonspor'a iki oyuncusundan iyi haber geldi.

Son iki maçı sakatlıkları nedeniyle kaçıran Trezeguet ve Pepe, antrenmanlara döndü. İki yıldızın Beşiktaş maçında forma giymesi bekleniyor.

Hafif bir sakatlık yaşayan Joaquin Fernandez'in durumu ise son kontrollerden sonra netleşecek.

Ayrıca, kırmızı kart cezası bulunan Enis Destan, final maçında forma giyemeyecek.